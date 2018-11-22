ليلى, اسكندر, ترتدي, النقاب, وتثير, الجدل,

أثارت الفنانة اللبنانية ​ليلى اسكندر​ الجدل بين الجمهور بسبب إطلالتها وهي ترتدي النقاب.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مرتديةّ النقاب وعلّقت عليها بالقول:” طب اكوي النقاب ليلى عدليييه وبعدين صوري سناب .. ادري بقلولكم”.وتعرضت اسكندر بسبب هذه الصورة للكثير من الإنتقادات حيث أشار المتابعون إلى أن النقاب ليس للتسلية والمزاح.وكانت تعرضت مؤخراً لهجوم حاد بسبب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها خلال إحيائها حفل زفاف في مدينة الرياض السعودية، حيث أطلت بفستان مفتوح بشكل كبير لجهة الصدر.