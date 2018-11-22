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استطلاع القناة العاشرة:القائمة المشتركة برئاسة عودة ترتفع إلى ١٤ مقعداً.



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نشرت القناة العاشرة الاسرائيلية استطلاعين للرأي العام خلال هذا الأسبوع، آخرهما اليوم الخميس. وفِي الاستطلاعين يظهر أن القائمة المشتركة برئاسة النائب أيمن عودة تحصل على ١٤ مقعدًا، وهي زيادة مقعد عن الانتخابات السابقة، وهي لا تتأثر بأية تغيرات تحصل لدى الأحزاب الصهيونية، وأبرزها دخول قائد الأركان الأسبق بيني جانس المعترك السياسي.


ففي حالة عدم دخول جانتس المعترك السياسي، يحصل الليكود برئاسة نتنياهو على ٢٩ عضو كنيست، ويحصل "يش عتيد" برئاسة يئير لبيد على ١٧ مقعدًا، بينما القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة وحزب العمل برئاسة آڤي جباي فيحصل كل منها على ١٤ مقعدًا. بينما في حالة خوض جانتس للانتخابات بقائمة مستقلة فيحصل على ١٥ مقعدًا، بينما يهبط الليكود إلى ٢٧ مقعدًا، ويهبط "يش عتيد" إلى ١٢ مقعدًا، ويهبط حزب العمل إلى ١٠ مقاعد، بينما تزيد القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة مقعدًا وتصل إلى ١٤ مقعدًا.
استطلاع القناة العاشرة:القائمة المشتركة برئاسة عودة ترتفع إلى ١٤ مقعداً.




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- سعود خليفه
- سويلم

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