كلوب, يطالب, لاعبيه, بالمزيد, رغم, البداية, المميزة,

يقدم ليفربول أفضل بداية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ انطلاق المسابقة بمسماها الجديد عام 1992، لكن مدربه يورجن كلوب، لا يرى سببا لعدم المضي قدما ومواصلة التطور وتحقيق نتائج جيدة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات.

ويحتل ليفربول، الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة من 12 مباراة متأخرا بفارق نقطتين عن حامل اللقب والمتصدر، مانشستر سيتي.ورغم ذلك طالب المدرب الألماني المزيد من لاعبيه لتحقيق أول لقب للفريق منذ الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية عام 2012.وقال كلوب خلال حفل عشاء لدعم مؤسسة النادي الخيرية: "يمكننا التطور. يجب علينا ذلك وسنفعل. لكن مع تقديم أداء جيد يجب الفوز بالمباريات. هذا هو الوضع وما فعلناه بالفعل".وفي مثل هذه الفترة الموسم الماضي خسر ليفربول مباراتين بالدوري، وكان في المركز الخامس، لكن سلسلة من العروض الدفاعية الجيدة جعلت ليفربول أحد 3 فرق لم تخسر حتى الآن إلى جوار سيتي وتشيلسي.وأضاف المدرب الألماني: "بالطبع لا يوجد ما يدعو لانتقاد اللاعبين لأنهم يقومون بعمل جيد حقا".وأكمل: "الكثير من الأشياء أفضل من الموسم الماضي. الدفاع والتعامل مع الكرات الثابتة أفضل. الفريق نضج بشكل كبير وباتت إدارة المباريات أفضل".وسيلعب ليفربول على أرض واتفورد بعد غد السبت في الدوري، قبل زيارة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.