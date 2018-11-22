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اعلان الاضراب غدا الجمعة في ابتدائية عبد الرحمن الحاج في حيفا بعد اعتداء ام طالبة على معلمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق






في اعقاب حادثة العنف والاعتداء من قبل ام على معلمة مدرسة في ابتدائية "عبد الرحمن الحاج" في مدينة حيفا، قررت نقابة المعلمين الهستدروت اعلان الاضراب الاحتجاجي يوم غدٍ الجمعة 23.11.18  ليوم كامل. 


وكانت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافة بن دافيد، قد اتخذت القرار باعلان الاضراب في اغقاب دخول والدة احدى الطالبات للصف الذي تتعلم بها ابنتها خلال الحصة وقامت بالاعتداء على المعلمة حيث قامت بمسك المعلمة من شعرها والبسق عليها وتوبيخها والصراخ عليها واخراجها من الصف امام الطلاب 


وفي اعقاب هذا الاعتداء الخطير وتخطي كل الخطوط الحمراء في حرمة المدرسة والمعلنين قررت نقابة المعلمين اعلان الاضراب الاحتجاجي في المدرسة.

السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين الهستدروت "من المؤسف جداً انه بعد الكثير من الاعتداءات على المعلمين والمعلمات ما زالت الحكومة صامته ومانه شيئًا لم يحدث او كانه حدثًا عابراً" واضافت بن دافيد "ماذا ينتظر المسؤولبن ليتخذوا خطوات بحماية المعلمين والمعلمات؟" وناشد بن دافيد كل القيادات المسؤولة خاصة وزارة المعارف باتخاذ الخطوات اللازمة للحد من هذه الافة الخطيرة ومن الاعتداء على المعلمين والمدارس"

. كما اضافت بن دافيد "مشروع منع العنف في المدارس تم تبنيه بشكل جزئي من قبل وزارة المعارف وهذا خطأ لذلك ادعو وزير المعارف نفتالي بينيت بتبني الخطة لمنع العنف بشكل كامل كي لا يكون متاخراً" 




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