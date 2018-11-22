ما, حقيقة, التخلص, من, الفنان, عباس, النوري؟,

سيغيب النجم السوري عباس النوري عن الجزء العاشر من مسلسل “باب الحارة”، للكاتب الدكتور فؤاد شربجي، والمخرج مؤمن الملا، وبعد تأكيد غيابه بدأت الاخبار بالإنتشار عن من سيكون بديلًا للنجم وبحسب موقع “سيدتي” فإنّ مصير شخصية “أبو عصام” لن يكون الاستبدال أو الموت، بل ستجري الأحداث مع غياب الشخصية، وأسباب هذا الغياب، وبالتالي سيكون محورًا لجزء مهمّ من أحداث العمل .