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معلمون عرب يشاركون في لقاء معلمي المدنيات مع مدير عام وزارة التربية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




شارك مساء اليوم الأربعاء 21-11-2018  عدد من المعلمين العرب  في  اجتماع معلمي   موضوع المدنيات  مع  مدير  عام  وزارة التربية والتعليم السيد  يوآف أبوآب.
 
تركز الاجتماع  في طرح ونقاش التحديات الأساسية  التي تواجه  معلمي  المدنيات   من الوسطين العربي واليهودي .
 
هذا ومثل الوسط العربي كل من: المعلمة ترياق أبو زايد ، الأستاذ سامي أبو بدر، الأستاذ علاء أسعد، الأستاذ شريف إبراهيم، الأستاذ توفيق أبو القيعان، المعلمة ألفت مارون والأستاذ رائد أبو كوش.
 


وفي حديث مع   المعلمة ترياق أبو زايد قالت:"   سعينا لتنظيم هذا اللقاء منذ زمن، حي قمنا بإرسال رسالة مفصلة تبين وتشرح أهم التحديات التي نواجهها كمعلمين عرب في موضوع المدنيات ".

 
وأضافت:" سعدنا جداً للمشاركة في اللقاء وإسماع وجهة نظرنا التي تركزت على المواضيع التالي:


1. امتحان الجبروت، حيث طالبنا في أن يكون امتحان خاص للوسط العربي وليس امتحانا مترجماً كما هو الحال البوم. كما وطالبنا أن  يكون الإمتحان مناسباً  لجميع  الطلاب في المستويات المختلفة.


2. زيادة نسبة العلامة للمهمة التطبيقية من 20% إلى 30%، وسعدنا جداً أن المدير العام تفهم هذا الطلب وننتمى أن يتم تطبيقه   هذه السنة.


3. تخصيص كتاب خاص باللغة العربية وكراسة المصطلحات لتتناسب والوضع الخاص الذي تعيشه الأقلية العربية.


4. تخصيص  استكمالات ودورات إرشاد باللغة العربية خاصة لتمكين المعلم من كسب المعلومات ومعرفة أخر المستجدات في كيفية تدريس الموضوع.


5. تخصيص مفتش للوسط العربي، حيث لا يعقل أن يكون مفتش واحد لجميع المدارس اليهودية والعربية.
 

واختتمت المعلمة ترياق حديثها بالقول:" انطباعنا العام من اللقاء إيجابي ومتفائل، مؤكدة على أن المدير العام تفهم مطالبنا نحن المعلمين العرب واليهود وأكد على أنه سيسعى من أجل إجراء التغييرات لرفع مستوى تدريس موضع المدنيات وتمكين الطلاب على النجاح والحصل على علامات عالية. ونحن بدورنا  سنعمل على متابعة نتائج  هذا اللقاء  على أمل إجراء التغييرات التي طالبنا بها معلمين عرباً ويهوداً.




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