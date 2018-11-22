معجزة, حقيقية, .., انتشال, رضيعة, مر, القطار, فوقها, !, فيديو,

أنقذت العناية الإلهية طفلة رضيعة في الهند، بعدما وقعت على سكة قطار، مر من فوقها.

ونجت الرضيعة التي لم تتجاوز عمر السنة من موت محتم، من دون أن يصيبها أي مكروه، على الرغم من أن القطار سار من فوقها، وذلك بمحطة قطارات مدينة "ماثورا" في ولاية "أتر برديش" الهندية.وأصابت الدهشة كل من شاهد فيديو الحادث المروع، والذي نشرته وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية، وتظهر فيه الطفلة الرضيعة ممددة على الأرض، بين قضبان مسار القطار الذي اجتاز طريقه من فوقها.ويبرز الفيديو أيضا كيف هرع الناس مباشرة بعد مرور القطار، لانتشال الطفلة، التي تبين أنها لم تصب بأي أذى يذكر، وسلموها لوالدتها.ووقع الحادث، حسبما أعلنت وسائل إعلام هندية، عندما تعرض والد الرضيعة للسرقة أثناء صعوده للقطار، بينما كانت زوجته تتبعه حاملة الطفلة.وكان والد الرضيعة قد دفع زوجته إلى الخلف عندما لاحظ أنه تعرض للسرقة، ما أدى إلى سقوط الرضيعة في الفتحة بين الرصيف وسكة الحديد، لتستقر بين قضبانه، في حين عجز الأبوان عن التقاطها، لأن القطار تحرك بسرعة وسار فوقها.