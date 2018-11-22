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أسينسيو يرغب في تكرار أسطورة رونالدو بريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب وسط ريال مدريد، عن الرقم الذي يريد أن يرتديه في النادي الملكي، حيث يرتدي حاليًا الرقم 20 مع الفريق.



وخلال مقابلة صحفية مع "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، سئل أسينسيو عما إذا كان يريد أن يصبح أسطورة في الفريق مثل البرتغالي رونالدو، فأجاب: "لما لا؟ بالتأكيد أريد أن أحصل على ذلك، والاستمرار بالنجاح في الملكي، وأن أكون مهمًا ولم أخف هذا الأمر أبدًا".


وأضاف: "منذ أن كنت صغيرًا، وأنا أرغب باللعب في ريال مدريد، وبعد أن أتيحت الفرصة الآن أريد أن أستغلها بأفضل شكل ممكن".


وعن الرقم الذي يرغب بالحصول عليه في الفريق، قال: "لن أكذب، أود الحصول على الرقم 10، لكنه الآن بيد يدي لوكا مودريتش، الذي ما يزال أمامه الكثير من السنوات في ريال مدريد. في المستقبل أريد الحصول عليه".


وسئل أسينسيو أيضًا عن التقارير التي تربط ريال مدريد بالتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد باستمرار فأجاب: "إنها تكهنات، سوف نرى ما إذا كان سيأتي أي أحد، لكن في الوقت الحالي كل شيء مجرد تكهنات"




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