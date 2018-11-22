زينة, تتألق, بالأبيض, الجذاب, في, أحدث, جلسة, تصوير,

خضعت الفنانة المصرية زينة لجلسة تصوير جديدة ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

زينة ظهرت في الصور بلوك مميز، حيث اختارت لها جاكيت أبيض قصير يكشف عن ساقيها بشكل كبير، وبدت في كامل أناقتها في حذاء عالي الكعبين وماكياج ناعم.الفنانة وجهت الشكر للماكير الخاص بها عبر حسابها الشخصي، وتلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور أشادت بجمالها، وشياكتها في الصور.زينة قررت أن تعود للسينما من خلال فيلم «حمزة»، والذي تعود من خلاله للتعاون مع صديقها الفنان تامر حسني، وذلك بعد مرور 10 سنوات على تعاونهما معا.الفيلم من تأليف تامر حسني، وسيناريو محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وإنتاج دولار فيلم «نيو سينشري»، ويشارك في بطولة الفيلم تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، ومحمد ثروت، وجاري التعاقد مع بطلة أخرى.زينة شاركت تامر حسني من قبل بطولة فيلمي «سيد العاطفي»، وفيلم «كابتن هيما»، وحققت معه نجاحا كبيرا.الفنانة المصرية قدمت في رمضان مسلسل «ممنوع الاقتراب والتصوير»، وكان آخر أعمالها السينماية فيلم «كارما».