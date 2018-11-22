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اغلاق شارع 90 في الجنوب بسبب الفيضانات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت وذلك في اعقاب فيضانات غمرت الشارع .



وناشدت الشرطة السائقين باتخاذ طرق بديله وعدم الوصول الى المكان .


وتعمل الشرطة على تنظيم حركة السير في المكان حيث يشهد الشارع أزمة سير خانقة.




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