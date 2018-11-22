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فيديو - حرق سيارة خلال تجدد الشجار في كفرمندا
2018-11-22 14:43:57
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حرق سيارة خلال تجدد الشجار في كفرمندا
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