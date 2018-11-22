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فيديو وصور - شجار وتراشق مفرقعات وحجارة في كفرمندا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



وقع عصر اليوم الخميس شجار عنيف في قرية كفرمندا .



وخلال الشجار تم التراشق بالحجارة والمفرقعات وذلك على خلفية نتائج الانتخابات .

واقدم مجهولون على اضرام النار بسيارة من نوع تندر بالقرب من منطثة السهل في القرية .



وتنتشر الشرطة بقوات كبيرة في البلدة .




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- علي سعده
- منداوية

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