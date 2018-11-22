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الفلسطينية ليلى المالكي تفوز بجائزة الاتحاد الدولي للفروسية



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وسط حضور اكثر من 70 اتحادا للفروسية من شتى ارجاء العالم، توجت الفارسة الفلسطينية ليلى المالكي بجائزة الاتحاد الدولي (تحدي الصعاب) بعد ترشحها لهذة الجائزة في شهر اكتوبر الماضي .



واستمر التصويت خمسة عشرة يوما وقد اعلن عن فوز الفارسة المالكي بالجائزة الدولية الثلاثاء في احتفال اقامه الاتحاد الدولي وسط اجواء من الفرح والتصفيق وذلك بعيد الانتهاء من اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية في العاصمة البحرينية المنامة.

وقد حضر التتويج رئيس الاتحاد الفلسطيني للفروسية العميد محمود جبارة والسفير الفلسطيني في البحرين خالد عارف وعقيلته وامين سر الاتحاد عبيدة المحتسب ووالد الفارسة ليلى رائد المالكي الفارسة ووالدتها وشقيقها وطاقم من سفارة فلسطين وعدد من الجالية الفلسطينية في البحرين.


ويعتبر فوز الفارسة المالكي رسالة قوية للعالم بان الشعب الفلسطيني عامة وفرسان فلسطين خاصة مثلهم مثل جميع شعوب وفرسان العالم يحبون الحياة ويمارسون نضالهم في سبيل تحقيق الحرية لشعبهم من خلال الرياضة .


ويعتبر فوز الفارسة ليلى المالكي بجائزة الاتحاد الدولي للفروسية (تحدي الصعاب ) الاول من نوعه لفارسة فلسطينية واول فارسة عربية تفوز بهذه الجائزة الدولية الهامة .


كما تعتبر بمثابة اعتراف من اغلبية دول العالم بمعاناة شعبنا الفلسطيني ورياضيينا بممارسات الاحتلال ضده وضد الرياضيين وحافز قوي لكل الرياضيين في فلسطين بان لاشي مستحيل وان هذا الشعب الذي قال عنه الشهيد ياسر عرفات شعب الجبارين يستطيع رغم كل الاعاقات الاحتلالية رفع اسم فلسطين والعلم الفلسطيني في كافة المحافل الدولية .


وفي كلمة للصحفين وجهة العميد محمود جبارة رسالة شكر الى جميع من صوت للفارسة ليلى المالكي وشكر الاتحاد الدولي ترشيحه الفارسة ليلى واللجنة الاولمبية الفلسطينية برئيسها اللواء جبريل الرجوب والاتحادات العربية والمحطات المحلية والفضائيات وجميع الوسائل الاعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي وشركات الاتصالات وجميع المؤسسات التي دعمت التصويت للفارسة الفلسطينية ليلى الماكي .




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1. هذه اخبار بترفع الراس . اعطوا البنات والنساء المجال . -
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