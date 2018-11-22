تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نساء ضد العنف - العنف ضد النساء قضية مجتمع بأكملة تعكس واقعا مؤلما تعيشه وتعاني منه آلاف النساء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن جمعية نساء ضد العنف , عشية اليوم  العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ، والذي يصادف يوم 11/25 :" تطالعنا الاخبار بجريمة بشعة تقع ضحيتها امرأة من تل السبع بعد اصابتها بوابل من الرصاص،  باسم جمعية نساء ضد العنف نستنكر وبشدة جريمة القتل البشعة وندين كل أشكال العنف الموجه ضد النساء إن كان في المجال الثقافي أو الاقتصادي أو السياسي أو الأسري والذي يشكل أكثر أشكال العنف وحشيةً ويهدف إلى إستمرار الهيمنة والسيطرة على النساء. 


نؤكد أن قضية العنف ضد النساء هي قضية مجتمع بأكملة تعكس واقعا مؤلما تعيشه وتعاني منه آلاف النساء، والمسؤولية لمكافحته تقع على عاتق أبناء وبنات مجتمعنا بجميع أفراده وقياداته السياسية، الدينية والإجتماعية وجميعنا مطالبين/ات بالتجند للنضال ضد العنف الممارس على النساء بشكل واضح وصريح ونبذ المجرمين ومن يشد على أياديهم.


ونؤكد من جديد أننا ننظر للقيادات السياسية، وخاصة التقدمية منها بدورها الريادي ليس فقط  بالمعارك السياسية وإنما  ايضا بالمعارك الإجتماعية، حاملين راية العدالة الاجتماعية عالياً  وغير مفّرطين بثوابتها.


ان جرائم العنف ضد النساء وقتلهن، هي قضية رأي عام،  ونشدد على ان قضايا النساء هي قضايا المجتمع، وان مسؤولية رفع مكانة المرأة في مجتمعنا والحفاظ على حقوقها وكيانها، هو واجب ومسؤولية ملقَين على أكتاف المجتمع بأسره، وعلى أكتاف القياديين منه اولاً!


كما وأننا لا نعفي دولة إسرائيل وأجهزتها الحكومية المتمثلة بالجهاز القضائي، جهاز الرفاه الإجتماعي، جهازالصحة، والشرطة من مسؤوليتها على حماية النساء ضحايا العنف، تخصيص الميزانيات وإصدار أحكام رادعة. ولتكن صرختنا مدوية  ضد جرائم العنف والتمييز ضد النساء و تقاعس الشرطة وسياساتهم العنصرية  و نحملها المسؤولية المباشرة في عدم منع الجريمة  وحماية النساء المعنفات واستمرارهم  بالعمل بنهج غير مسؤول وغير مهني وعنصري.  

نتوجه باسم جمعية نساء ضد العنف  في هذا اليوم لنتذكر النساء اللاتي سلب حقهن بالحياه، والنساء اللواتي يعشن في ظل العنف ويعانين من مختلف أشكاله و نتوجه لكل إمرأة ونقول لها:

حقك العيش بكرامة.

حقك كسر حاجز الصمت.

حقك العيش بدون عنف وتمييز.

نحن معك على طول الخط 046566813

كما ونطالب : 

• كل النساء والرجال أبناء وبنات شعبنا والقوى والحركات الإجتماعية التقدمية، الحقوقية والسياسية ، إلى التضامن مع النضال النسوي للقضاء على  كافة أشكال العنف ضد النساء وعدم تقديم تنازلات حول حقوق النساء الأساسية تحت مسمى العادات أوالتقاليد أوالثقافة أو الدين.

• تعزيز دور الإعلام العربي في تطوير خطاب رافض للعنف المسلط على النساء.


• تغيير المناهج الدراسية بما يسهم في تعزيز خطاب حقوق الإنسان المبني على المساواة والعدالة، ورفض كافة أشكال العنف المسلط على النساء.




كلمات متعلقة

نساء, ضد, العنف, -, العنف, ضد, النساء, قضية, مجتمع, بأكملة, تعكس, واقعا, مؤلما, تعيشه, وتعاني, منه, آلاف, النساء,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم القاء حجارة حرق اطارات سرطة مدخل المدينة انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق مصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي احتراق بيت سخنين اضرار جسيمة اصابات دون اضرار التحقيق القاء قنبلة ساحة مجلس جولس المحلي اضرار دون اصابات طبيب فريد نعمة بولص شفاعمرو وفاة انتقل الى رحمة الله مدينة المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان سطو مسلح فرع بنك الجديدة المكر مسلح سرقة مبلغ من المال الاسير الفلسطيني بلال كايد المضرب عن الطعام افراج فوري شعرات تضامن مصرع عامل سقط ارتفاع بناء بئر سعكوف الرملة مركز البلاد اسعاف ورشة فلسطينيبثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي ديمونا شارع قرب يروحام حادث طرق مروع خطير اصابة 3 اشخاص مصابون اصابات اسعاف شرطة مستشفى علاج رصاصة طائشة مسجد عراق الشباب ام الفحم الشرطة تخترق بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com