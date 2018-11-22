ضبط, أسلحة, وذخيرة, في, النقب, واعتقال, مشتبهين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الشرطة تواصل مكافحة ظاهرة الاسلحة غير القانونية، على مدار الساعة، من خلال استخدام كافه وحداتها وأجود الوسائل المتوفرة لديها، بهدف رصد المشتبهين بحيازة الاسلحة واستخدامها بشكل غير قانوني، مما يشكل خطرًا على امن المواطنين الممتثلين للقانون ويمس بسريان الحياة الاعتيادي.من خلال عدة انشطة قامت بها الشرطة الاسبوع الماضي بالتعاون مع افراد من حرس الحدود والوحدهدات الخاصة "مجين"، ووحدة الكلاب البوليسيه في لواء الجنوب، حيث تم ضبط اسلحه غير قانونيه على النحو التالي:🔹 في تاريخ 18.11 خلال نشاط مبادر به على الطريق 40 قرب ناؤوت حوفاف، تم توقيف سياره للتفتيش، بعد أن شوهد جسم مشبوه قد ألقي منها، فقام خبير متفجرات من قبل الشرطة بفحص الجسم المشبوه، فتبين انه عبوة ناسفة مجهزة للتفعيل.تم القاء القبض على مشتبهين من سكان التجمع السكني ناؤوت حوفاف في العشرينات من عمرهم، حيث تم توقيفهم.التحقيق في القضيه مستمر.🔹 أثناء تفتيش الذي اجري يوم 5.11 في الحي 14 في مدينة رهط، تم ضبط عبوة ناسفة وقنبلة صوتية وامشاط ذخير وذخيرة في حقيبة، في غرفة في منزل. تم القاء القبض على ثلاثة مشتبهين ويوم امس قدمت بحقهم النيابة العامة تصريح مدعٍ عن نيتها لتقديم لائحه إتهام بحقهم حيث تم تمديد توقيفهم حتى يوم 25.11.🔹يوم 18.11 خلال تفتيش في مدينه رهط في الحي 32 تم ضبط سلاح من نوع m- 16 وبندقية وكميه كبيره من المخدرات، تحت سرير في غرفة. تم القاء القبض على مشتبه وتمديد توقيفه حتى23.11.🔹 في تاريخ 19.11 في مدينه رهط في الحي 8 أجري نشاط مبادر به، من خلاله تم ضبط مسدس و3 امشاط ذخيرة، في خزانة. هذا وتبين ان المسدس مسروق. تم القاء القبض على مشتبه وتمديد توقيف حتى يوم 26.11.*شرطة إسرائيل ستواصل عملها على مدار الساعة، من أجل الحد من ظاهرة حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية، التي قد تستعمل أحيانا للقيام بأعمال ارهابية وتارة للقيام بأعمال إجرامية، كل ذلك بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين، وضمان سريان الحياة الإعتيادي بشكل آمن وإحالة خارقي القانون الى العدالة.*