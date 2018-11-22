طاره, تُطلق, مشروبات, حليب, بطعم, الموز, والموكا, الغنية, بالبروتين, بدون, إضافة, سكر,

بروتين أكثر

عام 2015 كانت محلبة طاره الأولى التي عرضت في البلاد شوكو بدون إضافة سكر. الآن تزف طاره بشرى جديدة مع قيمة حقيقية للمستهلكين: مشروبات موز وموكا، الوحيدة بدون إضافة سكر وغنية بـ 30% بروتين أكثر، مع كمية الكالسيوم الأعلى في المجموعة (مقارنة بالمنافسين).من خلال اطلاق مشروبات الحليب الجديدة، محلبة طارة تستطيع تلبية الاحتياجات المختلفة المفضلة للزبائن الذين يبحثون على الرفوف عن حلول مع قيمة غذائية عالية وطعم رائع بهدف ادخال تغذية متوازنة وصحية أكثر الى البيوت.المشروبات الجديدة قليلة اللاكتوز، دون اضافة محليان صناعية وغير مخلوطة بالماء. مشروبات الموكا والموز الجديدة من طاره تحتوي فقط على 55 سعرة حرارية ل 100 مل وكذلك 4.3 غم بروتين، 165 ملغ كالسيوم و %2 نسبة دهن (ل 100مل). مشروبات الموكا والموز الجديدة ستسوق بقناني بسعة 1 لتر.● مجموعة مشروبات الحليب من طاره مدعمة بالكالسيوم والبروتين، دون إضافة سكر، دون مواد حافظة، وغير ممزوجة بالماء.● بالإمكان الحصول على مشروبات الحليب الجديدة من طاره بطعم الشوكو، الموز والموكا في جميع نقاط البيع.● تسوق المنتجات بأسعار متغيرة تحدد بواسطة تجار البيع بالتجزئة فقط.