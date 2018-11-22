دومينيك, حوراني, تطلق, أغنية, مصرية, شعبية-, فيديو,

أطلقت الفنانة اللبنانية ​دومينيك حوراني​ إغنية جديدة بعنوان "فرخة ماشية" تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات الشعبية بمشاركة مطرب المهرجانات "فيجو" وذلك عبر "يوتيوب".

الأغنية ن كلمات الشاعر محمد موافي، ألحان موافي وفيجو، توزيع أحمد فيجو، مزيكا عمرو ايدو، براسات أحمد بيشو.من ناحية أخرى يعرض لدومينيك حالياً مسلسل "سرايا حمدين" والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية حمدين، الذي يرث قصراً أو سرايا عن جده، ويبدأ بإستضافة عائلته بالمكان، لتبدأ العديد من المواقف الكوميدية، وسط تناقضات مثيرة وغريبة.