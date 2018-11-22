ضبط, سرقة, كهرباء, بقيمة, 2, مليون, شيقل, في, رام, الله,

كشفت الدائرة الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس عن أكبر عملية سرقة للتيار الكهربائي في تاريخ الشركة، بعد ضبط عدد من المشتركين المقتدرين والذين يملكون مجموعة من المنشآت الصناعية والفلل السكنية بصفتهم الشخصية، وبصفتهم شركاء في شركة تجارية وصناعية كبرى في محافظة رام الله والبيرة.

وبلغت قيمة التيار الكهربائي المسروق والمستهلك من قبلهم نحو 2 مليون شيكل خلال الفترة الزمنية للسرقة والتي امتدت لسنوات في بعض هذه الخدمات.وأضافت الدائرة الفنية أن الكشف عن هذه القضية جاء بعد جهود ومتابعات حثيثة قامت بها طواقم شركة الكهرباء لهذه المنشآت الصناعية والفلل السكنية، حيث أن عمليات السرقة تمت من خلال التلاعب بعدادات خدمات الكهرباء في تلك المنشآت والفلل السكنية.