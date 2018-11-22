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السبت - قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تشعل صراع صدارة الليجا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا تتمثل أهمية مباراة برشلونة وأتتليكو مدريد، المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة 13 من الليجا، في قوة الفريقين وضمهما لاعبين ضمن الأفضل في العالم، فقط، ولكن سيتخذ الفائز من المواجهة خطوة مهمة نحو صدارة البطولة.



وتلقى الفريق الكتالوني هزيمة صادمة على ملعبه في الجولة الماضية على يد ريال بيتيس بنتيجة 4-3، تجمد بموجبها رصيده عند النقطة 24، لينتهز أتلتيكو الفرصة ويقترب من المنافسة بالفوز على أتلتيك بيلباو، ويصبح الفارق بينه وبين برشلونة نقطة واحدة.


تأثر الفريقان هذا الموسم بسلسلة تعثرات أفقدهم نقاطا عديدة، فخلال 12 جولة فاز برشلونة في 7 وتعادل في 3 وخسر 2، من بينها 4 تعثرات على التوالي.


ولم يختلف موقف أتلتيكو مدريد كثيرا، الذي فشل منذ انطلاق الموسم في تحقيق فوزين متتاليين بالليجا سوى مرة واحدة، حيث انتصر في 6 مباريات وتعادل 5 بينما خسر مباراة وحيدة.


اشتد الصراع على المراكز المتقدمة في الليجا بالأسابيع الأخيرة، فيتربع برشلونة على القمة بـ 24 نقطة ولكن خلفه 3 فرق تهدف للتسلل إلى الصدارة، أتلتيكو وإشبيلية وديبورتيفو ألافيس، صاحبة الـ23 نقطة.




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