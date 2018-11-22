صور - اعتقالات وضبط زجاجات حارقة ومفرقعات في كفرمندا

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الخميس وخلال حملة واسعة في بلدة كفرمندا على خلفية الشجار الذي شهدته البلدة اثر الانتخابات , اعتقلت 15 شخصا تتراوح اعمارهم بين 15 - 50 عاما من سكان القرية بشبهة الضلوع في الشجار .

وخلال الحملة ضبطت الشرطة 122 زجاجة حارقة معدة للاستعمال , اضافة الى كمية من المفرقعات .واكدت الشرطة انها تنوي تنفيذ حملة اعتقالات اخرى على خلفية الشجار وانها ستطلب اليوم من المحكمة في عكا تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .