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"واتس آب" تطور ميزة تحرج مستخدميها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ربما يصبح تبادل رسائل الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" أمرا محرجا للمستخدمين بعد وصول التحديث الجديد إلى التطبيق.



وتقول التقارير الجديدة إن الشركة تعمل على تحديث يسمح بعرض مقاطع الفيديو الموجودة على جهاز المستخدم عندما يرسلها أحدهم إلى صديق ما، وتصله على شكل إشعار.




وفي الوقت الحالي، تُظهر الإشعارات اسم الشخص فقط، مع نبذة عن محتوى الرسالة التي تصل إلى المستخدم، ولكن في حال صدقت التقارير ووصل هذا التحديث إلى المستخدمين، فإن الإشعار سيعرض مقطعا قصيرا من الفيديو المرسل على شاشة الهاتف، حتى وإن كان في وضعية إغلاق.


وقد يكون هذا الأمر محرجا بالنسبة لأولئك الذين يرسلون لأصدقائهم مقاطع فيديو مخلّة، أو ذات محتوى عنيف، بحيث يمكن لأي شخص قريب ملاحظة ما تم إرساله.


وتم الكشف عن هذه الميزة الجديدة من قبل خبراء التكنولوجيا في الموقع المتخصص في مجال التكنولوجيا "WABetaInfo".


وقال الموقع عبر تغريدة على تويتر إن تطبيق "واتس آب" قد يتيح إمكانية عرض مقاطع الفيديو المرسلة بشكل مباشر فور وصولها إلى أي مستخدم "بيتا" من iOS، ويمتلك الإصدار 2.18.102.5 المثبت.


وأضاف الموقع أن الميزة ستكون متاحة قريبا لمستخدمي "App Store".


وسيتمكن المستخدمون الذين يرغبون في تجنب مثل هذا الإحراج من تغيير إعدادات الإشعارات الخاصة بهم، بهدف عدم عرض المقاطع بشكل مباشر.




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