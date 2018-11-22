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تصريح مدعي عام ضد 4 مشتبهين على خلفية المواجهات مع الشرطة يوم الانتخابات في مجدل شمس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صارد عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع الإنتهاء من التحقيق في حادثة الاضطرابات واعمال الشغب التي حدثت أثناء الإنتخابات المحلية في مجدل شمس، قدمت النيابة العامة لواء الشمال تصريح مدعٍ ضد أربعة مشتبهين (54،48،49،29 عام)، بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة والتجمهر بشكل غير قانوني



 هذه الحادثة  وقعت يوم الانتخابات للسلطات المحلية (يوم 30/10/2018) في قرية مجدل شمس في هضبة الجولان حيث تجمهر المئات من سكان القرية أمام مراكز الاقتراع بهدف عرقلة ومنع سريان الانتخابات.


قوة من الشرطة في المنطقة،  العاملة في المنطقة، وعلى إثر الإضطرابات وأعمال شغب، بما فيها، إلقاء الحجارة على الشرطة وجرح بعض أفرادها، وتحطيم زجاجة نافذة سيارة شرطة مما الزم تفريق مثيري الشغب.


إثر أعمال الشغب وعرقلة سريان العملية الإنتخابية، شرعت الشرطة بالتحقيق والقت القبض على 15 مشتبه وحققت معهم بشبهة تورطهم في أعمال العنف ضد أفراد الشرطة والتجمهر غير القانوني.


*مع الإنتهاء من التحقيق في القضية، قدمت صباح اليوم،  النيابة العامة  تصريح مدعٍ ضد 4  مشتبهين حيث قامت المحكمة بقبول طلب الشرطة وتمديد توقيفهم حتى يوم الأحد (25.11.2018)* 


هذا وسيتم تقديم لوائح اتهام ضد اثنين من المشتبهين دون طلب توقيفهم، كما ومتوقع توقيف مشتبهين إضافيين في القضية.


*شرطة إسرائيل ترى بشدة أعمال العنف في أي مكان وستواصل العمل بكل الوسائل والمستويات لرصد خارقي القانون وتقديمهم للعدالة*




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