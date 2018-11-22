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القسام تنشر تفاصيل جديدة لعملية خانيونس الأخيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انها ستنشر خلال الساعات القادمة تفاصيل جديدة كمحطة في إطار كشف ملابسات العملية الاسرائيلية شرق خانيونس.




ويأتي هذا الاعلان بعد ايام من احباط كتائب القسام لعملية تسلل نفذتها قوات كوماندوز اسرائيلية في مدينة خانيونس، اسفرت عن استشهاد 7 من كتائب القسام ومقتل ضبط اسرائيلي واصابة مساعده.




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