تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لجنة التخطيط في حيفا تصادق إيداعَ خطّة زيادة نِسَب البناء في باقة الغربية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق






في جلستها التي انعقدت بتاريخ 12.11.2018 (جلسة رقم 2018019) صادَقَت اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في مدينة حيفا، على إيداعِ خطّة توسيع نِسَب البناء في مسطّح نفوذ مدينة باقة الغربيّة، والقاضية بتحويل نِسَب البناء من 65% إلى 130%، الأمرُ الذي يُعْتَبَرُ إنجازًا تاريخيًّا للمدينة ولأهلها.


وتقضي الخارطة المُقْتَرَحة التي تمّ إيداعُها في اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في حيفا، بعدّة أمور تُعْتَبَرُ غايةً في الأهميّة لكافّة مواطني ومواطنات باقة الغربيّة، تتلخّص فيما يلي:


·        زيادة نِسَب البناء في مناطق السّكنى، من نسبة 65% إلى نسبة 130%.


·        إقامة 8 وحدات سكنيّة على الدّونم الواحد، بدلًا من 6، كما كان حتّى الآن.


·        زيادَة الارتفاع في البنيان، من 3 طوابق لغاية 5 طوابق (باستثناء المناطق المحاذية للجدار الفاصل).


وتعني الخطّةُ توسيعًا في نِسَبِ استغلال الدّونم الواحد، فبدلًا من استخدام 65% من مساحته، باتت إمكانيّة استغلاله تصلُ إلى 130%، ناهيك عن الارتفاع في الطّوابق من 3 إلى 5، وعدا عن إمكانيّة إنشاء 8 وحدات سكنيّة على الدّونم الواحد، بدلًا من 6؛ وتعني هذه الخطوات جزءًا من حلٍّ حقيقيٍّ لأزمة الأرض والبناء في مجتمعنا عُمومًا، وفي باقة على وجه الخُصُوص.


ويُشارُ إلى أنّ هذه الخطوة تتواجدُ في مراحلها النّهائيّة، لتكون قابلة للتطبيق، خلال أشهر معدودة فقط.
 




كلمات متعلقة

لجنة, التخطيط, في, حيفا, تصادق, إيداعَ, خطّة, زيادة, نِسَب, البناء, في, باقة, الغربية,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أذنة مدرسة عربية وضع ماريخوانا مخدرات خزانة معلمة يافا اعتقال الشرطة مصرع العامل ربيع ابو ذيبة طرعان عمل نتانيا حادث عمل كوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامناانزلاق حافلة ركاب اسطدامها 7 سيارات اصابات عديدة مدينة حادث شارع بولص السادسمشتبه شاب من قرية الجش ترويج مخدرات حث قاصرين استخدام مدرسة يهودية الشمال اعتقال اتهام محمد زريقي شاب دهس جاهة صلح مصرع وفاة شاب كفر كنا هدنة أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة الليونز دوار نادي الناصرة مظاهرة حي مسمار بلدية الناصرة شريف زعبي مظاهرة طلاب خريجو الفوج ال 16 مدرسة قاسم غانم الشاملة أ لقاء عطاء المغار قرية مشاركة دهس ام الفحم فتاة شرطة اصابة مستشفى علاج ابراهيم نابلسي اتهام حسين حسن اطلاق نار قتل عبلين خلاف عائلات القرية اعتداء شقيقته اعتقال شاب عمه حيازتها تحمل جهاز خلوي نقال محمود عبد الفتاح أشرف اربيعي شفاعمرو الناصرة اتهام تأييد تنظيم داعش أسغر مولود في البلاد ولد في الاسبوع ال 22 للحمل ايخيلوف مستشفى مواطن من حيفا دعوى ضد الله عز وجل محكمة ابعاد القاضي يرفض طلبه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com