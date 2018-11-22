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هدم جزء من بيت المواطن عمر شعبان في اللد
2018-11-22 11:56:08
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هدم جزء من بيت المواطن عمر شعبان في اللد
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