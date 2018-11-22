تامر حسني يحقق امنية معجبة ضريرة تمنت لقاءه - صورة

عودنا الفنان المصري ​تامر حسني​ على روحه الطيبة وانسانيته الواضحة في كل خطوة فهو من الفنانين القريبين من جمهورهم فلم تغريه الشهرة لا بالعكس اصبح اقرب من الناس. في التفاصيل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور جمعته بالمعجبة الضريرة التي طلبت لقاءه في برنامج "حكايتك" الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح على شاشة "النهار".

وقالت خلال الحلقة إنها فقدت البصر خلال المرحلة الثانوية وتتمنى لقاء الفنان تامر حسني لانها من معجباته.وبعد الحلقة كتب تامر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لها قال: "إلى مِنّة الله محمد. يا منة يا حبيبتي أنا سمعت كلامك وشرف كبير ليّا إنّ بابا يحفزك ويشجعك بأغانيه. وشرف كبير ليا أوي أوي أوي إن إنسانة قوية بتقول الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا وتحوّل المحنة لمنحة وتقدر تكون مصدر عظيم للطاقة الإيجابية زيك تكون بتحبني".وزاد: "أنا كمان حبيتك يا مِنة وعايز أشوفك ويا ريت أيّ حد من المحطة أو من أصحابك وصله البوست يبعتلي رقم ليكي وأنا هكلمك وأجيلك فورًا".