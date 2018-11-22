تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تامر حسني يحقق امنية معجبة ضريرة تمنت لقاءه - صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عودنا الفنان المصري ​تامر حسني​ على روحه الطيبة وانسانيته الواضحة في كل خطوة فهو من الفنانين القريبين من جمهورهم فلم تغريه الشهرة لا بالعكس اصبح اقرب من الناس. في التفاصيل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور جمعته بالمعجبة الضريرة التي طلبت لقاءه في برنامج "حكايتك" الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح على شاشة "النهار".



وقالت خلال الحلقة إنها فقدت البصر خلال المرحلة الثانوية وتتمنى لقاء الفنان تامر حسني لانها من معجباته.


وبعد الحلقة كتب تامر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة لها قال: "إلى مِنّة الله محمد. يا منة يا حبيبتي أنا سمعت كلامك وشرف كبير ليّا إنّ بابا يحفزك ويشجعك بأغانيه. وشرف كبير ليا أوي أوي أوي إن إنسانة قوية بتقول الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا وتحوّل المحنة لمنحة وتقدر تكون مصدر عظيم للطاقة الإيجابية زيك تكون بتحبني".


وزاد: "أنا كمان حبيتك يا مِنة وعايز أشوفك ويا ريت أيّ حد من المحطة أو من أصحابك وصله البوست يبعتلي رقم ليكي وأنا هكلمك وأجيلك فورًا".




كلمات متعلقة

تامر, حسني, يحقق, امنية, معجبة, ضريرة, تمنت, لقاءه, -, صورة,

تابعونــا

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-16 | 17:26:08

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً 2018-12-16 | 08:12:04

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...

“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ “توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ 2018-12-15 | 17:35:32

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها 2018-12-15 | 08:27:01

تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين...

سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" 2018-12-14 | 15:05:08

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر : سيلتا فيغو و ريال مدريدتسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي مصرع شاب اصابة اخرين حادث طرق مروع قرب بئر السبع شرطة اسعاف شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين وفاة طالب الصف وعكة صحية المت به الرينة مدارس ابتدائية اغمي عليه الناصرة مدينة شرطة اسعاف ريم شناوي كفر مندا معلمة تنافس لقب الحصول على معلم الدولة الأربعاء المقبل بداية تداول ورقة مالية جديدة فئة 200 شيكلنصب تذكاري شفاعمرو مجزرعة احياء 11 ناتن زاده مشاركة واسعة اهالي المدينة منى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور اشتعال النار احتراق سيارة شارع وادي سلامة عرابة كرم زيتون حادث طرق ذاتي الغاء بجروت اللغة العربية نموذج 20102 تسريب امتحان وزرة المعارفريما درويش ابو سنان كفر ياسيف تشييع جثمان الفتاة بني سقطت ارتفاع شرفة منزلها اصحابالقامةالحركة الاسلامية الشق الشمالي الالاف يتظاهرون نصرة ام الفحم هيثم يوف محمد بياطرة نظرات عدائية بحرني بحرته منتجع الساخنة قتل اطلاق نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com