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خدعة ذكية على آيفون تسهل كتابة الرسائل!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف أحد مستخدمي آيفون وجود "حيلة" ربما غفل عنها الكثيرون، تساعد على تحرير النصوص المكتوبة بسرعة وسهولة.



وتسمح ميزة الضغط المستمر على زر "المسافة" (SPACE) على لوحة المفاتيح، بتعديل الرسائل بسهولة غير متوقعة.


ونشرت، كريسي ديفيس، تغريدة على حسابها في تويتر تبين اكتشافها الأخير، قائلة: "إذا قمت بالنقر فوق زر "المسافة" باستمرار، يمكنك تحريك المؤشر بين الكلمات والأحرف إلى اليمين واليسار، بدلا من محاولة سحب المؤشر باستخدام الأصبع".



وأوضحت ديفيس أن هذه الحيلة ستقلل من الأخطاء الإملائية، وتجعل عملية التصحيح أكثر سهولة ودقة.


وعلّق العديد من المستخدمين على هذا الاكتشاف بأنه رائع وصادم، بينما قال آخرون إنه قديم ومعروف لدى الناس منذ فترة.


وتلقت ديفيس بعض الانتقادات من المستخدمين، الذين قالوا إنهم يعرفون عن هذه الميزة.




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