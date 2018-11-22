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الاتحاد الإنجليزي يوجه تحذيرا لغوارديولا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء تحذيرا الى الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وذلك على خلفية تعليقات حول حكم مباراة دربي المدينة ضد الغريم مانشستر يونايتد.



وخالف غوارديولا قواعد الاتحاد الإنجليزي وتطرق إلى ملاءمة اختيار الحكم أنطوني تايلور لقيادة المباراة التي استضافها سيتي في 11 نوفمبر الحالي، وانتهت بفوز فريقه 3-1.


وتطرق غوارديولا في تصريحات قبل المباراة، إلى صوابية هذا الخيار لكون تايلور يتحدر من إحدى ضواحي مانشستر (وقد يكون بالتالي مشجعا لأحد الفريقين)، على رغم تشديده على عدم التشكيك بنزاهة الحكم وحياديته.


إلا أن الاتحاد الإنجليزي قرر تحذير المدرب السابق لناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، نظرا لأن قواعده تمنع المدربين من الحديث عن الحكام قبل المباريات.


وكان غوارديولا قد قال إن تايلور "لا يريد أن يرتكب أي خطأ لأنه يدرك أن الجميع حول العالم يتابعون هذه المباراة. هل هو مشجع لسيتي أو يونايتد؟ يمكن لأي كان أن يشجع أي فريق كان، لا مشكلة".


ولقي تايلور إشادة العديد من المعلقين على طريقة قيادته للمباراة.


وسبق للاتحاد أن غرم مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني (64 ألف دولار أمريكي) في نوفمبر 2016، بسبب حديثه عن تايلور قبل مباراة ضد ليفربول. إلا أن تلك الغرامة المالية فرضت لكون مورينيو كان قد تلقى إنذارا سابقا على خلفية الحديث عن الحكام، يعود لفترة توليه الإشراف على تشيلسي.




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