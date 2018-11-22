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فيديو - هدم بيت المواطن عمر شعبان في اللد وتشريد عائلته



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



هدمت جرافات الداخلية صباح اليوم الخميس بيت المواطن عمر غازي شعبان من اللد.



وخلال عملية الهدم , سارع المحاميان زياد ابو غانم وضرغام سيف , بالتوجه للمحكمة واستصدار امر منع هدم ، الا انالجرافات لم تتوقف وتم هدم البيت بالكامل وهو مكون من 3 طوابق وتشريد العائلة .



وقال صاحب البيت المهدزم ان الشرطة رفضت وقف عملية الهدم رغم تحصيل امر من المحكمة واستمرت الجرافات بالهدم حتى سوت البيت بالارض.




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