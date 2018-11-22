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ام من طمرة تضع مولودها في سيارة الاسعاف



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





قام طاقم اسعاف نجمة داوود الحمراء "ادم ميدكس فرع طمرة المكون من شاكر ادريس وعمري ابو رومي بعملية ولادة ناجحة لتمار ابو حيدر همام .


وابصر النور المولود الجديد داخل سيارة الاسعاف وهو يتمتع بصحة جيدة.


مبروك للوالدين السعيدين سعيد وتمار ابو حيدر همام من طمرة .




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