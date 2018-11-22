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قرار باجلاء 700 مواطن من منازل بحي سلوان - القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



صادقت المحكمة العليا على اجلاء 700 مواطن من منازل بحي سلوان في شرقي القدس رغم تاكيدها ان شائبة قد شابت سير اتخاذ الإجراءات القضائية بهذا الشأن.


وردت المحكمة مساء امس التماسا تقدم به 104 من سكان سلوان وسمحت لجمعية يمينية باجلاء هؤلاء المواطنين من المنازل في حي بطن الهوى .





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