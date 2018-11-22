غواتيمالا.., الحكم, على, جندي, سابق, بالسجن, 5000, سنة!,

قضت محكمة في غواتيمالا بسجن جندي سابق 5160 عاما، بعد إدانته بالضلوع في مذبحة قتل فيها 171 شخصا، إبان الحرب الأهلية التي استمرت 36 عاما.

وأفادت جهة الادعاء بأن المدان سانتوس لوبيز شارك في قتل سكان قرية دوس إيريس بأكملها تقريبا خلال الحرب الأهلية.وأكد الادعاء أن لوبيز كان ضمن دورية خاصة أرسلت إلى دوس إيريس للبحث عن أفراد من جماعة مسلحة نصبت كمينا لقافلة عسكرية، وعندما لم تعثر الدورية المذكورة على أفراد الجماعة أو على أسلحة، اقتاد أفرادها سكان القرية من منازلهم واغتصبوا عددا من الفتيات قبل قتل معظمهم