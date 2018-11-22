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الشرطة : اعتقال 3 مشتبهين بالاعتداء على يهودي في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن   المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:


تلقت الشرطة قبل قليل،  بلاغ عن أحد سكان الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس، تعرض لهجوم من قبل عدد من المشتبهين حيث أصيب في القسم العلوي من جسده بإصابات طفيفة.

 أفراد من الشرطة بما فيهم من حرس  الحدود الذين يعملون في البلد القديمة باشروا بعمليات مسح وتمشيط بما في ذلك إستخدام وسائل تكنولوجية وقاموا بإلقاء القبض على ثلاثة مشتبهين وأحالوهم الى التحقيق




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