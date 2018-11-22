اثتلاف, شامل, في, اللد, بعد, انضمام, قائمة, النداء, العربي, والنهضة,

وقع رئيس بلدية اللد المحامي يائير رفيفو فجر اليوم الخميس على اتفاق مع قائمة النداء العربي والنهضة حيث انضمت القائمة الى الائتلاف البلدي، وبالتالي يكون الائتلاف في بلدية اللد من كافة الكتل الممثلة في المجلس البلدي أي 19 عضو من اضل 19 عضو في المجلس البلدي ودون أي معارضة.ووفقا للاتفاق فان قائمة النداء العربي والنهضة ستكون ممثلة في كافة اللجان البلدية اضافة الى حصولها على المسؤولية عن التربية والتعليم العربي والبنية التحتية والمواصلات اضافة للعمل على حل قضايا الاحياء العربية في مدينة اللدوقد تم توقيع الاتفاق في مكتب رئيس البلدية في ساعات الفجر بحضور كافة اعضاء البلدية العرب.رئيس البلدية يائير رفيفو الذي شكر اعضاء البلدية العرب قال "كما عملنا في السابق من اجل مصلحة المدينة وكافة سكانها سنستمر الان وبعزيمة وقوة اكبر واني على ثقه ان دخول القائمة سيعزز من الائتلاف البلدية ويعزز التعاون لما فيه مصلحة للمدينة اضافة الى انه رسالة هامة من اجل التعاون والشراكة والتعايش اليهودي العربي في اللد" واضاف رفيفو "امامنا الكثير من العمل والكثير من المشاريع من اجل النهوض في مدينتنا وكلي ثقه ان التعاون سيثمر الكثير من النتائج الايجابية خلال السنوات القادمة".