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الناصرة - وفاة عبد الله بشير عبد الرازق (ابو بشير)



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"كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون"


ال عبد الرازق واقربائهم وانسبائهم ابناء وبنات المرحوم في مدينة الناصرة 

ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى وفاة فقيدهم المرحوم 

عبد الله بشير عبد الرازق (ابو بشير) 

عن عمر يناهز 87 عامًا 

وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الخميس الموافق 22.10.2018 بعد صلاة العصر من بيته الكائن في الحي الشرقي في الناصرة الى مسجد السلام ومن ثم الى مثواه الاخير في المقبرة الجديدة 


لا اراكم الله مكروها بعزيز 

انا لله وانا اليه لراجعون




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