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فيديو وصور - أمطار غزيرة وتساقط البرد في منطقة الشمال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تشهد منطثة الشمال منذ ساعات صباح اليوم الخميس تساقط غزير للامكار مصحوبة بالرعد والبرق والبرد .


ومن المتوقع ان يصل المنخفض الجوي ذروته غدا الجمعة ليكون مصحوبا بامطار غزيرة .

وحذرت شرطة السير جمهور السائقين وناشدتهم توخي الحيطة والحذر والمحافظة على مسافة بين السيارات على الاشرع تحسبا لخطر الانزلاق .




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