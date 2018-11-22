اعتقال, شقيق, المرأة, التي, قتلت, امس, في, تل, السبع, رميا, بالرصاص,

اعلنت شرطة لواء الجنوب صباح اليوم الخميس عن اعتقالها شابا 33 عاما من تل السبع وهو شقيق المرأة (في الاربعينات من عمرها) والتي لقيت مصرعها امس رميا بالرصاص في تل السبع .

واشارت الشرطة انها تنوي تقديم طلب للمحكمة بتمديد اعتقال المشتبه لاستكمال التحقيق معه اليوم الخميس .يشار الى ان شقيقة المرحومو كانت لقيت مصرعها ايضا قبل نحو 14 عاما .