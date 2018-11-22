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بنك يمنع موظفاته من الحمل !!!!!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طلب من موظفات بنك تجاري في مدينة شيجياتشوانغ بمقاطعة خبي الصينية الحصول على إذن مسبق من مدرائهم للحمل والإنجاب.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن قواعد البنك تفرض على موظفاتها إنهاء الحمل، إذا حصل بـ "الخطأ" دون موافقة مسبقة من مدراء البنك.


وإذا رفضت موظفة البنك، التي حملت دون موافقة رؤسائها، فإنها ستتعرض لعقوبات صارمة، ويجب على الموظفات اللاتي ينوين الحمل تقديم طلبات قبل عام لرؤسائهن، مع بداية شهر يناير من كل عام.


وقدمت إحدى موظفات البنك شكوى إلى نقابة العمال في المدينة، تعترض فيها على العقوبة التي تلقتها من إدارة البنك، التي طالبتها أيضا بإنهاء الحمل بسبب عدم أخذ الموافقة مسبقا، وأضافت الموظفة أنها تعرف حالات مماثلة في البنك لنساء حملن ولا يستطعن عمل شيء إزاء مدرائهن.


وبعد تدخل النقابة المختصة، ألغى البنك المذكور هذا الشرط ورفع العقوبة عن جميع المتضررات




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