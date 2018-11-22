تشكيلة, نارية, متوقعة, لأتلتيكو, مدريد, أمام, برشلونة,

بدأ أتلتيكو مدريد، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة، في قمة الجولة 13 من الدوري الإسباني، التي ستقام السبت، المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أتلتيكو بعد استعادته للمصابين، أصبح جاهزا لمواجهة برشلونة بقوته الكاملة.واستعاد الفريق الخماسي المصاب دييجو كوستا، وستيفان سافيتش، ولوكاس هيرنانديز، وكوكي، وتوماس ليمار، ما يجعل الفريق جاهزا لاستضافة برشلونة.وتوقعت الصحيفة أن تشكيلة أتلتيكو مدريد في هذه المباراة ستكون كالتالي:حراسة المرمى: أوبلاكالدفاع: فيليبي لويس، لوكاس هيرنانديز، سافيتش، خوانفران.الوسط: ساؤول، كوكي، رودريجو، ليمار.الهجوم: جريزمان، دييجو كوستا.ويأمل سيميوني أن تتواصل شراكة الثنائي رودريجو، وساؤول في وسط الملعب، نجاحها، من أجل التفوق على برشلونة.جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ24 نقطة، بينما أتلتيكو مدريد يأتي في المركز الثالث بـ23 نقطة.