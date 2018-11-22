جميلة, عوض, تستنسخ, إطلالة, ميريام, فارس, في, القاهرة, السينمائي,

شاركت الفنانة المصرية الشابة جميلة عوض، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، والتي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

جميلة عوض أطلت خلال الحفل بفستان أسود بخطوط طولية، مشقوق لأعلى الساق، من تصميم دار أزياء Balmain كما نسقت معه حذاء باللون الفضي.إطلالة جميلة عوض أفسدتها بالجوارب الشبكية التي ارتدتها والتي زادت من الأشكال الهندسية التي تجمع ما بين خطوط طولية في الفستان ودائرية في الجوارب.ولم تكن الإطلالة هي الأولى فسبق وظهرت بها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، في إحدى حفلاتها الفنية والتي أقيمت عام 2017.من ناحية أخرى، تنتظر جميلة عوض، عرض فيلمها الجديد «الضيف» المقرر عرضه فى مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا، حيث يمثل الفيلم أفريقيا في المسابقة الرسمية للمهرجان فى الفترة من 16 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل ليكون العرض العالمي الأول للعمل قبل طرحه في السينمات المصرية.وكان آخر مسلسلات جميلة عوض «لا تطفئ الشمس»، الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته ميرفت أمين، فتحى عبدالوهاب، أمينة خليل، شيرين رضا، محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، وعارفة عبدالرسول سيناريو تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.