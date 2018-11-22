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منير حموده يتسلم رسميا ادارة مجلس محلي البعينة نجيدات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تسلم رئيس المجلس المحلي المنتخب، منير حمودة ، رسميا امس الاربعاء مسؤولية قيادة المجلس المحلي للسنوات الخمس القادمة، وذلك بحضور شعبي واسع وحفل متواضع في قاعة الجلسات في المجلس المحلي، بحضور الاعضاء الجدد ووجهاء من البعينة نجيدات.


وكذلك تم تسليم مفاتيح ديوان رئيس المجلس من قبل القائم باعمال الرئيس السابق، خالد سليمان.


ورحب الرئيس المنتخب، منير حموده بالحضور، مؤكدا ان العمل يبدأ من اليوم لخدمة اهالي البلدة كافة




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