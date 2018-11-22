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الدنمارك تعلق تصدير أسلحة للسعودية بسبب خاشقجي واليمن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال وزير الخارجية الدنماركي الخميس إن بلاده قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.



وأضاف الوزير أن القرار اتُخذ بعد مباحثات أجراها في الآونة الأخيرة مع نظراء له بالاتحاد الأوروبي.


ويشمل قرار التعليق أيضا بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية




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