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حملة خاصة لشرطة السير على شارع 6 وتحرير عشرات المخالفات



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حملة خاصة لشرطة السير على شارع 6 وتحرير عشرات المخالفات




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