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فرض قيود على اولياء امور يرفضون تطعيم اولادهم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



صادقت الكنيست بكامل هيئتها اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يفرض قيودا على أولياء أمور يعارضون تطعيم أطفالهم. 


ويخول مشروع القانون وزارة الصحة صلاحية ابعاد تلاميذ لم يتم تطعيمهم عن المؤسسات التعليمية خشية انتشار الامراض المعدية . 


وطرحت مشروع هذا القانون النائبة شولي موعليم من حزب البيت اليهودي بالتعاون مع النائب يوئيل حاسون من المعسكر الصهيوني. وايد 115 نائبا مشروع القانون .


الصورة توضيحية ... afp




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