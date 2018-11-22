تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ميزة خفية في آيفون تتيح "التنصت" !!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد بعض مستخدمي هواتف آيفون أن السماعات اللاسلكية تصلح فقط لإجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى، لكن إحدى المزايا غير المعروفة تتيح خدمة "مثيرة".



وبحسب موقع "ماك وورد"، فإن نظام التشغيل "iOS 12"، الذي يستفيد منه مستخدمو آيفون يتيح الاستفادة من سماعات "آيربود" في تكبير الصوت والإنصات إلى الكلام الخافت حتى وإن جرى النطق به عن بعد.


وبفضل هذه الخدمة، يمكنك أن تسمع بسماعات "آيربود" إلى ما يقال على مقربة من جهاز "الآيفون" حتى وإن كان على بعد أمتار منك، في حين قد يستغل البعض هذه الخاصية في التنصت على الآخرين.


ويمكن اللجوء إلى هذه الخدمة في الأماكن، التي يكثر بها الضجيج مثل المطاعم، التي تعج بالزبائن إذ يمكنك أن تحادث الشخص الذي يجلس أمامك بصوت واضح دون أن تضطر إلى إجهاد نفسك ولا إلى إجراء اتصال.


ولتشغيل هذه الخاصية، يحتاج المستخدم إلى القيام بخطوات بسيطة أولا من خلا توصيل السماعات بالجهاز عبر البلوتوث، وعندئذ سيصبح بإمكانه أن يحول الهاتف إلى ما يشبه جهازا لالتقاط الصوت.


ويتم التشغيل عبر الدخول على الإعدادات والضغط على "مركز المراقبة" (CONTROL CENTER)، وثم الضغط  على "COSTUMIZE CONTROL".


وعند بلوغ هذه المرحلة، يجدر بالمستخدم أن يضغط على رمز استماع يتخذ شكل الأذن، حتى يفعل خاصية "Live listen".




كلمات متعلقة

ميزة, خفية, في, آيفون, تتيح, "التنصت", !!!,

تابعونــا

اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد 2018-12-17 | 12:15:10

أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...

احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك 2018-12-17 | 08:30:23

يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...

إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين 2018-12-16 | 13:14:51

أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...

طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها 2018-12-14 | 12:00:37

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...

قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" 2018-12-14 | 06:31:49

تعمل شركة إنستغرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو...

"قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل "قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل 2018-12-13 | 14:11:09

أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال...

كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر 2018-12-13 | 13:20:47

كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في...

شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! 2018-12-13 | 12:55:55

شهدت كنيسة أوكرانية شجارا عنيفا بين رجال دين ينتمون إلى تيارين أرثوذكسيين...

"فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية "فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية 2018-12-13 | 08:18:37

يبدو أن شركة فيسبوك تسعى لمعرفة خطواتك المستقبلية، وفقا لما كشفته وثائق لدى...

مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! 2018-12-12 | 15:00:18

أفادت صحيفة "Hurriyet Daily News" التركية بأن مصورا مكلفا بتصوير حفل زفاف، ضرب العريس بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ضرب هرب شفاعمرو دهس فتى قاصر فرار السائقالتوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 الشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق طارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير اصابة مصرع امرأة حادث طرق مروع مفرق 25 عرعرة النقب حريق قرب البيوت كفر قرع اطفاء اخماد اندلاع نار الشاب أحمد فحماوي حيفا تكسير سيارته عنصري كريات يام يهود الشرطة التحقيق المكر ساحة بيت اعتقال مشتبه حيازة مخدرات كلغم حشيش الشرطة تفتيش منزل بيت بسام الصفدي مراسل قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب رابطة اهالي المدارس الاهلية الكنسية كاثوليكية الناصرة اجتماع مدينة سحر شعوذة ممارسات جنسية فتيات شيخ القدس اعتقال لائحة اتهام تصريح مدعي الثانوية الشاملة ام الفحم تحتفي تحتفل تخريج طلابها الفوج الجديد بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة مسيرة عيد الميلاد المجيد الناصرة الشجرة اصاءة مدينة البشارة تستعد طرعان حريق محل ملابس نسائية اضرار اطفائية اخماد النيران
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com