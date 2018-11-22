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مشروع قانون في البرلمان البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تقدّمت ليلى موران، أول عضو من أصول فلسطينية في مجلس العموم البريطانيّ، ليلة امس الأربعاء، بمشروع قانون للاعتراف رسميا بدولة فلسطين.



ونقلت وكالة "الأناضول" عن ليلى موران أنّ الخطوة تأتي في إطار تشجيع المؤمنين بحل الدولتين على تحويل القرارات الأممية إلى قانون بريطاني، مضيفةً أن بلادها لم تعترف بعد رسميًا بدولة فلسطين، وهو ما يتوجّب تغييره.


وتابعت: "أشجّع أي شخص يؤمن بالسلام وبحل الدولتين أن يؤيّد مشروع القانون واعتراف لندن بفلسطين كدولة في أقرب وقت ممكن".


ولفتت "موران" إلى أنّ ذلك الاعتراف لن يحل القضية، لكنّه سيكون بمثابة "إعادة إشعال لشرارة الأمل التي انطفأت في قلوب الفلسطينيين".




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