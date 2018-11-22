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الطقس - زخات متفرقة من الامطار مصحوبة بعواصف رعدية



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اليوم الخميس  يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.




الجمعة 2018/11/23: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة لذا يكون الجو بارداً الى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى غائم حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.




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