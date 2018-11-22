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ملادينوف: صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس لا تزال بعيدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس لا تزال بعيدة، مضيفا أن أحدا لم يتوسل وقف إطلاق النار، في إشارة إلى التصعيد قبل أسبوع.



وفي مؤتمر في القدس، قال ملادينوف "لا نزال بعيدين جدا عن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس".


وأضاف أنه لا يعتقد أن أحدا توسل وقف إطلاق النار. وبحسبه فقد كانت هناك إمكانيتان: الأولى الحرب، وعندها سيصاب إسرائيليون آخرون وتتحول غزة إلى صومال؛ أو التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس".


يذكر في هذا السياق أن مصادر دبلوماسية مصرية كانت قد تحدثت، قبل عدة إيام، عن تقدم في المفاوضات بوساطة ألمانية للتوصل إلى صفقة. 




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