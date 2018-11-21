محمد, صلاح, يفصح, عن, أحلامه, مع, ليفربول,

أكد الدولي المصري ومهاجم ليفربول، محمد صلاح، أنه سعيد بما حققه في الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح، في تصريحات لـ"بي بي سي"، اليوم الأربعاء: "أنا سعيد بما حققته. فخور بالأرقام القياسية التي وصلت لها، خاصة في نادي عريق مثل ليفربول".وأضاف: "أمر رائع أن أكون أسرع لاعب يسجل 50 هدفا مع الريدز، لكنني بحاجة للاستمرار، وتحقيق المزيد من الأهداف، منها أن أصل إلى 100 هدف".وتابع حامل لقب هداف الدوري الإنجليزي: "عندما أنظر خلفي، أجد أن ما أنجزته مع ليفربول أمر يدعو للفخر".وواصل: "عندما جئت إلى هنا في البداية، كان لدي حلم، وأشياء في عقلي أريد تحقيقها، وكنت قريبا جدا من أحد هذه الأحلام، لكننا خسرنا في المباراة النهائية (دوري الأبطال)، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح".وأوضح صلاح أنه يتحفز من خلال تذكير نفسه بأنه يريد تحقيق الألقاب الجماعية مع ليفربول.واختتم تصريحاته: "في الموسم الماضي كنا قريبين جدا من تحقيق أحد الألقاب، لكن في النهاية لم نفز بشيء، والفوز بالألقاب مع النادي يحفزني أكثر من الألقاب الفردية. أريد الفوز بلقب هنا لأنني أحب ليفربول".يذكر أن محمد صلاح ترشح للموسم الثاني على التوالي لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا من "بي بي سي" مع المغربي المهدي بنعطية، والسنغاليين ساديو ماني وكاليدو كوليبالي والغاني توماس بارتي.