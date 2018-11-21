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اصابتان في حادث طرق مروع على مفرق كفركنا



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اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين خصوصيتين مساء الاربعاء على مفرق كفركنا الجنوبي عن اصابة شخصين بجراح بين المتوسطة والخطيرة .


طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات للمصابين وتم نقلهم الى المستشفى لاستكمال العلاج .

دوريات من شرطة السير وصلت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث وتنظيم حركة السير في المنطقة .




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